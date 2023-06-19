Названы возможные причины отторжения зубного импланта

Современная стоматология позволяет полностью восстановить утраченные зубы и чаще всего для этого используют импланты, которые приживаются с вероятностью более 98%. Однако так происходит не всегда, и для этого есть ряд причин. О том, почему зубной имплант не приживается, «Известиям» рассказал стоматолог-хирург, имплантолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Дмитрий Федоров.

Врач пояснил, что имплант представляет собой винт, который вкручивается в челюсть и заменяет собой корень зуба. На него уже закрепляется коронка, которая по внешнему виду совсем не отличается от настоящего зуба.

Самой распространенной причиной, по которой имплант не приживается, является плохая гигиена полости рта и заболевания десен. Федоров напомнил о важности ежедневной чистки зубов и недопущения образования зубного налета. Воспаления окружающих тканей, вызванных бактериями, ведет к потере костной ткани, что может стать причиной отторжения недавно установленного импланта.

«Поэтому перед имплантацией необходимо пролечить все заболевания десен, которые у вас есть. А после установки тщательно соблюдать правила гигиены. Помимо зубной щетки, вам необходимо ежедневно пользоваться ирригатором. А также раз в полгода-год делать профессиональную гигиену полости рта у стоматолога», — посоветовал врач.

Кроме того, Федоров отметил, что имплантация зубов — это сложная, длительная медицинская манипуляция. В некоторых случаях процесс может занимать и более года. При этом в каждом случае этот срок индивидуален и будет зависеть от объема костной ткани, состояния окружающих тканей и других факторов. Стоматолог рекомендовал соблюдать сроки, о которых говорит врач, несмотря на желание ускорить процесс. Неправильная подготовка к операции может привести к возможности лишиться имплантации в очень скором времени.

Также к потере импланта может привести несоблюдение рекомендаций врача. Как правило, после операции врачи подробно рассказывают, что надо делать дальше и дают список лекарств, которые необходимо принимать. В случае несоблюдения рекомендаций могут начаться незапланированные воспалительные процессы в области имплантата и его последующее отторжение.

В качестве четвертой причины Федоров назвал некачественное протезирование.

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«Установка импланта — это только часть операции. Когда он приживется и ткани восстановятся, на него можно будет ставить коронку. И это не менее ответственный процесс. Каждый зуб во рту равномерно берет на себя жевательную нагрузку. Природа все рассчитала за нас. Этот момент надо обязательно учитывать. Если коронка получится не той формы, чуть выше или чуть ниже, чем надо, это может привести не только к отторжению импланта, но и к проблемам с челюстными суставами», — рассказал врач.

Кроме того, самой редкой из причин является отторжение импланта организмом. В этом случае риск составляет менее 1%. Современные импланты воспринимаются организмом как его часть и легко интегрируются в кость. Тем не менее очень редко, но, такое всё же случается.

12 мая эксперт в сфере инноваций в стоматологии и генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян рассказал «Известиям» о сроке службы инновационных материалов для лечения зубов. Говоря об имплантатах, он отметил, что срок их службы может длиться десятилетиями или даже на протяжении всей жизни, если о них правильно заботиться и регулярно проверять у стоматолога. Кроме того, новые материалы для имплантатов, такие как керамика и титановые сплавы, обладают более высокой степенью прочности и долговечности, что позволяет имплантатам служить дольше.