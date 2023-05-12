Назван срок службы современных зубных пломб

Эксперт в сфере инноваций в стоматологии и генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян рассказал «Известиям» о сроке службы инновационных материалов для лечения зубов.

«Инновационные материалы для лечения зубов, такие как керамические, композитные и металлические пломбы, могут иметь различный срок службы в зависимости от качества материала, качества установки и правильного ухода за полостью рта. Обычно они могут длиться от пяти до 15 лет или более. Однако если пломба была правильно установлена и пациент следит за своей полостью рта, она может длиться годами», — рассказал специалист.

Говоря об имплантатах, Азатьян отметил, что срок их службы может длиться десятилетиями или даже на протяжении всей жизни, если о них правильно заботиться и регулярно проверять у стоматолога. Кроме того, новые материалы для имплантатов, такие как керамика и титановые сплавы, обладают более высокой степенью прочности и долговечности, что позволяет имплантатам служить дольше.

«Развитие цифровых технологий, включая компьютерное томографирование, 3D-сканирование, виртуальное моделирование и печать, позволяют стоматологам более точно и эффективно планировать и проводить лечение. Кроме того, искусственный интеллект и нейронные сети также начинают широко применяться в стоматологии. Они могут использоваться для распознавания патологий на рентгенограммах, планирования имплантации зубов, мониторинга изменений зубов и челюстей, а также для выбора индивидуального подхода к лечению», — добавил эксперт.

Кроме того, он отметил, что новые материалы и технологии помогают стоматологам также предоставлять более долговечные и эстетически привлекательные лечения. Например, керамические и металлокерамические коронки и мосты, инновационные материалы для пломбирования и улучшенные методы имплантации зубов.

Ранее, 15 марта, стоматолог Ася Габуева рассказала, что стресс может привести к заболеваниям зубов и десен, поскольку кортизол повышает уровень кислотности слюны, ускоряя таким образом развитие кариеса, стоматита и других заболеваний полости рта.

7 марта основатель клиники Smile Studio врач-стоматолог Луиза Автандилян назвала причины желтизны зубов. По ее словам, изменение цвета могут спровоцировать вредные привычки и неправильная гигиена полости рта.