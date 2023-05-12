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Назван срок службы современных зубных пломб

Эксперт Азатьян: керамические, композитные и металлические пломбы могут прослужить от пяти до 15 лет
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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Эксперт в сфере инноваций в стоматологии и генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян рассказал «Известиям» о сроке службы инновационных материалов для лечения зубов.

«Инновационные материалы для лечения зубов, такие как керамические, композитные и металлические пломбы, могут иметь различный срок службы в зависимости от качества материала, качества установки и правильного ухода за полостью рта. Обычно они могут длиться от пяти до 15 лет или более. Однако если пломба была правильно установлена и пациент следит за своей полостью рта, она может длиться годами», — рассказал специалист.

Говоря об имплантатах, Азатьян отметил, что срок их службы может длиться десятилетиями или даже на протяжении всей жизни, если о них правильно заботиться и регулярно проверять у стоматолога. Кроме того, новые материалы для имплантатов, такие как керамика и титановые сплавы, обладают более высокой степенью прочности и долговечности, что позволяет имплантатам служить дольше.

«Развитие цифровых технологий, включая компьютерное томографирование, 3D-сканирование, виртуальное моделирование и печать, позволяют стоматологам более точно и эффективно планировать и проводить лечение. Кроме того, искусственный интеллект и нейронные сети также начинают широко применяться в стоматологии. Они могут использоваться для распознавания патологий на рентгенограммах, планирования имплантации зубов, мониторинга изменений зубов и челюстей, а также для выбора индивидуального подхода к лечению», — добавил эксперт.

Кроме того, он отметил, что новые материалы и технологии помогают стоматологам также предоставлять более долговечные и эстетически привлекательные лечения. Например, керамические и металлокерамические коронки и мосты, инновационные материалы для пломбирования и улучшенные методы имплантации зубов.

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