Реклама
Прямой эфир
Общество
Орешкин сообщил о возвращении в РФ уже половины из уехавших осенью жителей
Экономика
Банк «РОССИЯ» в рамках ПМЭФ заключил соглашение с Росагролизингом
Армия
Появились кадры уничтожения техники ВСУ в Херсонской области
Туризм
В Минэкономразвития заявили о восстановлении туротрасли в России
Общество
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову
Экономика
Минфин счел правильной мерой введение МРЦ на тихое вино
Мир
Москва выразила демарш Канаде из-за намерения конфисковать Ан-124
Мир
ВС Белоруссии сбили украинский ударный беспилотник
Экономика
Абрамченко заявила о неизменности прогнозов по урожаю после прорыва Каховской ГЭС
Политика
Глава МИД Венгрии сообщил о посещении ПМЭФ для обсуждения вопроса энергетики
Авто
АвтоВАЗ разработает новые сервисы вместе с ГЛОНАСС
Общество
РСПП призвал поддерживать ставших молодыми родителями сотрудников

МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова, которая является фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, объявлена в розыск. Об этом 15 июня стало известно из базы МВД РФ.

Как отмечено в базе данных ведомства, «Брюханова Анастасия Андреевна разыскивается по статье УК РФ». Название статьи не приводится.

Семь лет за фейки: наказание за дискредитацию СВО ужесточат
Госдума рассматривает поправки в УК и КоАП об ответственности за ложные сведения об участниках спецоперации

Дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) было возбуждено после того, как Брюханова разместила на своем YouTube-канале видеоролик, где, по мнению следователей, содержалась ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины.

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к антироссийским санкциям.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023