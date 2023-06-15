МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова, которая является фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, объявлена в розыск. Об этом 15 июня стало известно из базы МВД РФ.

Как отмечено в базе данных ведомства, «Брюханова Анастасия Андреевна разыскивается по статье УК РФ». Название статьи не приводится.

Дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) было возбуждено после того, как Брюханова разместила на своем YouTube-канале видеоролик, где, по мнению следователей, содержалась ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины.

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к антироссийским санкциям.