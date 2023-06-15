Захарова на ПМЭФ заявила, что Киев отвергает любые возможности для переговоров

Захарова на ПМЭФ заявила, что Киев отвергает любые возможности для переговоров

2023-06-15 11:50:16

2023-06-15 11:50:16

2023-06-15 11:50:16

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