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Олимпийские чемпионы Загитова и Далалоян провели зарядку на ПМЭФ

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Российские фигуристка Алина Загитова и гимнаст Артур Далалоян провели зарядку для гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня.

Олимпийские чемпионы начали разминку с головы, шеи и верхнего пояса конечностей. Утреннюю зарядку завершили ногами. Перед стартом Далалоян пообещал сделать фирменное сальто, Загитова поддержала коллегу.

«Мы проведем обычную [зарядку]. [Сальто] если только я, если только в конце и если только попросят», — сказал спортсмен.

После разминки Далалоян сдержал обещание и скрутил сальто, не снимая при этом микрофон.

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Ранее в этот день в рамках ПМЭФ совместно с «Лигой героев» стартовал забег. Полторы тысячи участников пробегут трассу протяженностью 5 км, пролегающую по Невскому проспекту и проходящую через все основные достопримечательности Северной столицы России.

26-й Петербургский экономический форум состоится с 14 по 17 июня. Он проводится каждое лето с 1997 года, за исключением 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

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