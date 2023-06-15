Посол Шри-Ланки заявила о переговорах с РФ насчет кредитной линии на топливо

Переговоры об открытии Россией кредитной линии для Шри-Ланки находятся на финальной стадии, стороны обсуждают способ передачи денег. Об этом заявила посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге 14 июня.

«Мы по-прежнему на стадии обсуждения вопроса об открытии Россией кредитной линии для Шри-Ланки. Сейчас мы уже на финальной стадии переговоров, обсуждаются вопросы о том, как деньги будут переводиться, как будет проводиться погашение, и другие вопросы, связанные с текущей ситуацией», — сказала она «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Власти Шри-Ланки ожидают визита министра энергетики России, чтобы завершить соглашение. Указывается, что это коммерческая кредитная линия, поэтому будут вовлечены страховые банки. По ее словам, «это не государство — государству, но российское государство одобрило кредит».

Ранее в этот день Лиянаге сообщила, что министерство туризма Шри-Ланки прорабатывает вопрос о введении бесплатных виз для туристов. Она также отметила, что Россия по-прежнему лидирует по количеству туристов на Шри-Ланке, добавив, что страна намерена расширить географию прямых перелетов из России еще одним аэропортом.

2 апреля министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил, что государство планирует развивать сотрудничество с Россией в транспортной сфере, в том числе расширять авиасообщение и транспортное сообщение в целом.

До этого, 15 марта, в Росавиации сообщили, что Россия и Шри-Ланка достигли договоренности об увеличении количества рейсов между странами. Отмечалось, что отныне авиакомпании двух стран смогут выполнять более 20 вылетов Москва – Коломбо в неделю.