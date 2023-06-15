СК начал проверку по факту гибели ребенка в сауне Новосибирска

Следственный комитет начал проверку по факту смерти ребенка в сауне в Новосибирске, о чем сообщили в пресс-центре в региональном управлении ведомства в четверг, 15 июня.

Известно, что за день до этого компания взрослых с детьми находилась в одной из саун, расположенной в Октябрьском районе города. В какой-то момент 10-летнего ребенка обнаружили в чаше бассейна без признаков жизни.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Была назначена судебная медэкспертиза, свидетелей опросили. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

4 мая в Тобольске в игровом детском домике было обнаружено тело ребенка 2019 года рождения без признаков насильственной смерти. Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).