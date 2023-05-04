Тело девочки нашли в игровом домике в детском саду в Тобольске
В Тобольске в четверг, 4 мая, в игровом детском домике было обнаружено тело ребенка 2019 года рождения без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Тюменской области.
Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников дошкольного образовательного учреждения», — сказано в сообщении ведомства.
Сейчас следователь осматривает территорию, допрашивает работников детсада, родных и близких девочки. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
15 февраля ребенок умер во время урока физкультуры в детском саду в городском округе Домодедово Московской области. Шестилетнему мальчику стало плохо при ходьбе во время занятия. Позднее выяснилось, что ребенок имел врожденный порок сердца.