Застреливший военных японский курсант сознался в желании попасть лишь в инструктора

Курсант, застреливший двух военнослужащих на полигоне сил самообороны Японии в префектуре Гифу, заявил, что его целью был только 52-летний инструктор. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил телеканал NHK.

В ходе расследования подозреваемый сообщил, что изначально целился в инструктора. А в 25-летнего сослуживца он выстрелил так как тот «находился между ним и инструктором и мешал». Второго сержанта он ранил по этой же причине.

Предположительно, инцидент случился после того, как старший по званию сделал выговор молодому бойцу. В настоящий момент полиция и силы самообороны Японии изучают мотивы и детали отношений курсанта с инструктором, которые повлияли на произошедшее.

Инцидент произошел 14 июня. Кандидат в члены сил самообороны Японии открыл огонь во время учения на полигоне по трем военнослужащим, в результате чего двое погибли, еще один был ранен.

После произошедшего командование сухопутных сил самообороны Японии приостановило проведение стрельб по всей стране, а глава штаба Ясунори Морита пообещал учредить комиссию по расследованию этого дела.