В Японии курсант застрелил двух военных на полигоне
Кандидат в члены Сил самообороны Японии открыл огонь по трем военнослужащим на полигоне в префектуре Гифу, в результате чего двое погибли. Об этом сообщил телеканал NHK 14 июня.
Уточнется, что 18-летнего парня, который открыл огонь из автоматического оружия во время учения на стрельбище, задержали.
«В общей сложности были перевезены три человека, один мужчина в возрасте 50 лет и двое мужчин в возрасте 20 лет», — сказано в материале.
На месте происшествия работают экстренные службы. Причины инциденты выясняются.
27 января 2022 года в Днепре солдат срочной службы Артем Рябчук забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.