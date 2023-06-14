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В Японии курсант застрелил двух военных на полигоне

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Фото: NHK
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Кандидат в члены Сил самообороны Японии открыл огонь по трем военнослужащим на полигоне в префектуре Гифу, в результате чего двое погибли. Об этом сообщил телеканал NHK 14 июня.

Уточнется, что 18-летнего парня, который открыл огонь из автоматического оружия во время учения на стрельбище, задержали.

«В общей сложности были перевезены три человека, один мужчина в возрасте 50 лет и двое мужчин в возрасте 20 лет», — сказано в материале.

На месте происшествия работают экстренные службы. Причины инциденты выясняются.

27 января 2022 года в Днепре солдат срочной службы Артем Рябчук забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

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