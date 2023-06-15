Реклама
Прямой эфир
Общество
Арестован еще один участник псевдопокушения на главу IT-компании Merlion
Общество
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Мир
Мэр Майами подал заявку на участие в президентских выборах в 2024 году
Армия
Единственный в России военный лама прибыл в зону СВО для поддержки буддистов
Экономика
Цены на телевизоры в России снизились на 20-50%
Спорт
Тренер сборной РФ по борьбе прокомментировал отказ Испании в выдаче виз спортсменам
Мир
В Россотрудничестве оценили идею ужесточения наказания за русофобию
Мир
Эксперт Ломанов заявил о невозможности улучшения отношений между Китаем и США
Общество
Летящие в Египет туристы застряли на 12 часов в Шереметьево
Мир
В Европарламенте признали неэффективность санкционной политики против РФ
Культура
Элтон Джон заработает более $1 млрд в прощальном туре
Мир
Новые культурные центры РФ могут открыться в Казахстане, Белоруссии и Таджикистане

В России создали ПО для разработки лекарств

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программисты российской компании «СимургФарм» впервые в России разработали софт для математического моделирования доклинических и клинических исследований лекарственных средств. ПО назвали «Симург», узнали «Известия».

Высший софт: в России разработали универсальное ПО для томографов
Как переход на отечественную программу поможет медицине в условиях западных санкций

Его использование дает возможность уменьшить количество участников экспериментов с новыми лекарствами и за счет этого ускорить и удешевить их выход в продажу. Сейчас возможности разработки проверяют в ПМГУ им. Сеченова и Научно-технологического университета «Сириус».

«Математической моделирование уже стало стандартом в разработке оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств. Однако оно до сих пор ограничено во внедрении фармкомпаниями, так как требует специального программного обеспечения. «Симург» — это как раз такое ПО, которое позволяет сделать расчеты по доклиническим и клиническим исследованиям более доступными. А также заменить иностранные программные продукты, которые ушли с российского рынка», — рассказал руководитель Центра математического моделирования университета им. Сеченова, приглашенный эксперт по внедрению «СимургФарм» Кирилл Песков.

По словам разработчиков, математические модели для расчетов свойств новых лекарств начали применять на Западе в 1970-х годах. К настоящему времени во многих государствах законы обязывают фармкомпании использовать их при регистрации новых препаратов. Однако программы для такого моделирования настолько сложны и дороги, что позволить себе их использовать могут только крупнейшие игроки лекарственного рынка. Российская фарма практически полностью лишилась доступа к этому ПО после введения Западом антироссийских ограничений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 15 июня, в 10:00

Ускоренная помощь: в России создали ПО для разработки лекарств

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023