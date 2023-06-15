Программисты российской компании «СимургФарм» впервые в России разработали софт для математического моделирования доклинических и клинических исследований лекарственных средств. ПО назвали «Симург», узнали «Известия».

Его использование дает возможность уменьшить количество участников экспериментов с новыми лекарствами и за счет этого ускорить и удешевить их выход в продажу. Сейчас возможности разработки проверяют в ПМГУ им. Сеченова и Научно-технологического университета «Сириус».

«Математической моделирование уже стало стандартом в разработке оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств. Однако оно до сих пор ограничено во внедрении фармкомпаниями, так как требует специального программного обеспечения. «Симург» — это как раз такое ПО, которое позволяет сделать расчеты по доклиническим и клиническим исследованиям более доступными. А также заменить иностранные программные продукты, которые ушли с российского рынка», — рассказал руководитель Центра математического моделирования университета им. Сеченова, приглашенный эксперт по внедрению «СимургФарм» Кирилл Песков.



По словам разработчиков, математические модели для расчетов свойств новых лекарств начали применять на Западе в 1970-х годах. К настоящему времени во многих государствах законы обязывают фармкомпании использовать их при регистрации новых препаратов. Однако программы для такого моделирования настолько сложны и дороги, что позволить себе их использовать могут только крупнейшие игроки лекарственного рынка. Российская фарма практически полностью лишилась доступа к этому ПО после введения Западом антироссийских ограничений.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 15 июня, в 10:00

Ускоренная помощь: в России создали ПО для разработки лекарств