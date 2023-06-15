Новые культурные центры РФ могут открыться в Казахстане, Белоруссии и Таджикистане

Сегодня обсуждается открытие культурных центров в таджикском Хороге, белорусском Гомеле и ряде городов Казахстана. Об этом сообщил в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2023 руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

«Мы надеемся на открытие новых точек. Сейчас такой вопрос у нас на стадии обсуждения с правительством Казахстана. В нескольких городах, помимо столицы Астаны, есть наши «точки», которые действуют в качестве неких отделов при консульстве, но они не считаются формально культурными центрами. И нам очень хотелось бы, чтобы Казахстан нам позволил внести поправки в межправительственное соглашение, чтобы дать им этот статус», — сказал он.

Аналогичные обсуждения об открытии культурного центра ведется в Хороге в Таджикистане, а также белорусском Гомеле.

«Этот вопрос находится на согласовании в министерстве финансов», — заключил глава агентства.

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