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Площадь деревни для переселенцев из-за рубежа в Подмосковье достигнет 27 га

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Примерно 27 га выделят в районе подмосковного Серпухова на создание «американской деревни» для граждан недружественных стран, которые хотят жить в России. Об этом в интервью «Известиям» сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на ПМЭФ-2023.

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«Сейчас обсуждается проект по созданию американской деревни в Московской области, идут переговоры. Мы должны дать на этот проект 27 га под Серпуховом. Есть иностранцы, которые уже переселяются под Ярославль. Таких будет появляться всё больше», — сказал Примаков.

Примечательно, что у этих людей нет русских корней, но они считают, что «Россия остается ковчегом адекватности и спокойствия», где они могут вырастить своих детей в нормальных человеческих ценностях.

«Сегодня потенциально десятки тысяч человек из недружественных стран НАТО, США и Европы задумываются о переезде в Россию и готовы предпринять для этого практические шаги», — заключил он.

Напомним, что о планах возвести целую деревню в Подмосковье для переселенцев из-за границы стало известно в мае 2023 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Десятки тысяч человек из США и Европы задумываются о переезде в Россию»

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