Беременным предложили предоставлять парковку бесплатно в течение первого часа

Группа депутатов во главе с вице-спикером фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым внесла в Госдуму законопроект о бесплатной парковке в течение первого часа для беременных женщин.

Изменения предлагается внести в 13-ю статью Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пишет НСН.

Соответствующая инициатива обнародована на официальном интернет-портале нижней палаты парламента, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам парламентария, при бесплатном первом часе парковки беременные смогут оставить автомобиль в любом месте и не волноваться, «что из-за проблем с оплатой в подвисающем приложении они опоздают в женскую консультацию», сообщает Life.ru.

Кроме бесплатного часа парковки депутаты предложили ввести опознавательный знак «Беременная» для автомобилей, сообщает телеканал «360». Делается это для того, чтобы другие участники дорожного движения не совершали опасных маневров в отношении таких транспортных средств, отмечает «Ридус».

По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит сформировать более бережное отношение к беременным женщинам, находящимся за рулем, а также повысить рождаемость и укрепить семейные ценности.

В апреле юрист Елена Кудерко напомнила о правилах парковки во дворах. По ее словам, при отсутствии парковки допускается разместить авто на тротуаре, оставляя минимум 2 м свободного пространства для пешеходов.

Кудерко подчеркнула, что это очень жесткое требование, отклонение от которого влечет за собой штраф в размере 5 тыс. рублей частному лицу и до 300 тыс. рублей, если транспортное средство принадлежит компании.