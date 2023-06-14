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«Вегас Голден Найтс» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

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Хоккейный клуб «Вегас» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. В пятом матче финальной серии «рыцари» на своем льду обыграли «Флориду», передает телеканал «Известия». Встреча закончилась со счетом 9:3. Одну из шайб в составе «Вегаса» на свой счет записал Иван Барбашев. Для россиянина Кубок Стэнли стал вторым в карьере. Ранее нападающий выигрывал трофей в составе «Сент-Луиса».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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