«Вегас Голден Найтс» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Хоккейный клуб «Вегас» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. В пятом матче финальной серии «рыцари» на своем льду обыграли «Флориду», передает телеканал «Известия». Встреча закончилась со счетом 9:3. Одну из шайб в составе «Вегаса» на свой счет записал Иван Барбашев. Для россиянина Кубок Стэнли стал вторым в карьере. Ранее нападающий выигрывал трофей в составе «Сент-Луиса».

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