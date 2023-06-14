В пиратской сборке Windows 10 нашли крадущий криптовалюту троян

В некоторых пиратских сборках с операционной системой Windows 10 обнаружили вредоносную программу Trojan.Clipper.231. Об этом 13 июня сообщили специалисты компании «Доктор Веб».

С помощью данной программы, по информации аналитиков, мошенники похитили уже около $19 тыс. в криптовалюте, пишет «Газета.Ru».

Эксперты сообщили, что распространялись сборки Windows с трояном через один из торрент-трекеров. Аналитики также выяснили что автором всех сборок, где был обнаружен Trojan.Clipper.231, был пользователь с ником BoJlIIIebnik.

«Доктор Веб» рекомендует пользователям скачивать только оригинальные ISO-образы операционных систем и только из проверенных источников, таких как сайты производителей», — говорится в заявлении компании.

Ранее, 11 июня, руководитель продуктового направления KION Станислав Журавлев рассказал, что при использовании пиратских сайтов есть риск предоставить доступ к личным данным мошенникам.