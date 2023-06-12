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Эксперт предупредил об опасности использования пиратских сайтов

IT-эксперт Журавлев заявил, что мошенники могут сделать пользователя участником спам-атак
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Руководитель продуктового направления KION Станислав Журавлев 11 июня рассказал, что при использовании пиратских сайтов есть риск предоставить доступ к личным данным мошенникам.

В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что многие пиратские сайты предлагают поставить скрипты в браузер, чтобы более просто пользоваться ресурсом. Такой скрипт может передать злоумышленникам номер банковской карты или иную личную информацию.

«Иногда пользователь может даже не замечать, что подвергся действиям со стороны мошенников. Например, злоумышленники могут использовать гаджет человека, чтобы добывать криптовалюту, или для участия в системе спам-атак. Пользователь может ни о чем не подозревать и только недоумевать из-за быстрого разряда батареи ноутбука или смартфона», — подчеркнул специалист.

Журавлев напомнил, что в современных компьютерах невозможно установить посторонний скрипт без ведома пользователя. Поэтому любая нежелательная или вирусная программа является следствием согласия человека. Специалист посоветовал избегать подозрительные ресурсы и использовать антивирус.

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Ранее, 3 июня, член конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин сказал, что в связи с умышленным заражением устройств Apple россиянам следует проверить свои iPhone на наличие вирусов с помощью специальных программ, разработанных отечественными компаниями.

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