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Хирург Шилова предостерегла от лазерной коррекции зрения при беременности

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Беременным женщинам противопоказана лазерная коррекция зрения. Об этом 14 июня рассказала ведущий лазерный хирург профессор Татьяна Шилова.

«Главная причина запрета — нестабильность зрения. При проведении операции параметры работы лазера программируются под состояние тканей в данный момент, чтобы достичь четкого видения. После беременности и лактации, когда уровень гормонов снижается, а размеры глазного яблока приходят в «добеременную» норму, зрение может снова ухудшиться», — заявила она «Газете.Ru».

Также после проведения лазерной коррекции необходимо применять капли с антибиотиками и противовоспалительными компонентами, что негативно влияет на состояние плода. В связи с этим подобную операцию можно проводить только спустя 3–6 месяцев после грудного вскармливания.

«За это время гормональный фон стабилизируется, а организм восстанавливается после беременности и родов. Но даже если женщина не кормит грудью, лазерную коррекцию не стоит делать в первые месяцы после родов из-за нестабильности уровня гормонов», — отметила Шилова.

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