Спасенная в Орле енотовидная собака нашла нового хозяина

Енотовидную собаку, спасенную в подвале дома на улице Степана Разина в Орле, в скором времени передадут новому владельцу. Об этом в среду, 14 июня, сообщили волонтеры в группе «Орел. Помощь животным «Кот и Пес» в соцсети «ВКонтакте».

«В ближайшее время он поедет на постоянное место жительства (но пока не раскрываем всех тайн, держим интригу). На передержке чувствует себя великолепно. Кушает сухой собачий корм, яблоки, морковку, сырое мясо, не отказывается от печеньки» — написали зоозащитники, их цитату приводит InfoOrel.ru.

Также они поблагодарили спонсоров, которые помогли с субпродуктами для енотовидной собаки и других животных, находящихся на передержке.

Енотовидную собаку обнаружили в центре города перед вторыми майскими праздниками. Сперва местные жители решили, что это енот, но это оказалась енотовидная собака. Позднее ветеринары выяснили, что животное жило у человека, но потом долгое время бродило по зарослям и нацепляло на себя огромное количество клещей.