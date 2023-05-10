Найденная в Орле енотовидная собака оказалась домашней

Енотовидная собака, которую нашли перед вторыми майскими праздниками в центре Орла, когда-то жила у людей. К такому выводу пришли сотрудники зоозащитного движения «Кот и Пес».

Местные жители обнаружили необычного зверя возле входа в подвал дома № 3 по улице Степана Разина. Сперва они решили, что это енот, но это оказалась енотовидная собака. Животному поставили миску с водой и покормили фруктами, а потом отправили ветеринарам.

В медцентре зверя осмотрели и не выявили никаких травм. Однако животное долгое время бродило по зарослям и нацепляло на себя огромное количество клещей. Специалисты освободили его от кровососов и отправили на карантин, если вдруг собака заболела бешенством.

«По оценкам ветеринара, это одомашненное животное. Вероятно, жил у кого-то в частном доме. Сколотили ему будку. Ночью игрался с мисками. Днём побаивается пока ему незнакомых людей», — рассказали в группе «Кот и Пес», сообщение приводит InfoOrel.ru.

Также зоозащитники добавили, что зверек отказался от сырого мяса, но съел блин. Также специалисты хотят предложить ему сухой корм для собак.

Как отмечает издание, енотовидные собаки — обычные животные для Орловской области. При этом с енотами они не являются даже дальними родственниками. Изучение генов показало, что енотовидная собака — это отдельный самостоятельный вид, более близкий к лисам, чем к собакам. К тому же они практически (в отличие от лис) не поддаются дрессировке и помечают территорию.

Излюбленной пищей этих хищников называют мышевидных грызунов. Также в качестве обеда им подходят насекомые, земноводные, птицы, молодые побеги растений и корни.