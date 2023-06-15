Руководители назвали самые несносные качества сотрудников

Большинство руководителей компаний и начальников отделов довольны работой своих сотрудников, однако есть качества, которые работодатели считают несносными. Такими данными с «Известиями» поделились исследовательский центр «Зарплаты.ру» и онлайн-университет востребованных профессий Skypro 15 июня.

В ходе проведенного исследования оказалось, что руководители российских компаний больше всего ценят в своих сотрудниках ответственность. Такой вариант выбрали 82% респондентов. На втором месте в топе самых важных качеств — внимательность в работе (59%). Столько же опрошенных отмечают умение специалистов найти выход в трудной ситуации.

При этом чуть больше половины руководителей (55%) уважают подчиненных за соблюдение дедлайнов и решение задач в срок. Еще 53% готовы нанимать коллег, верных своему делу и работе. Лишь для каждого третьего руководителя (31%) важно, чтобы его сотрудники умели вести переговоры.

Говоря о том, какие качества в сотрудниках им больше всего не нравятся, 44% респондентов отметили, что их больше всего раздражает, когда подчиненные перекладывают ответственность на других. На втором месте в списке «несносных привычек» персонала — непунктуальность (43%). Замыкает топ-3 неприятных качеств нежелание развиваться (40%).

Еще руководители не терпят невнимательность (36%), отсутствие самостоятельности (35%) и инициативы (32%), а также неготовность выполнять некоторые задачи по поручению (31%). Вместе с тем лишь 4% респондентов заявили, что еще не обнаружили раздражающих качеств.

Самыми несносными среди своих сотрудников руководители чаще всего считают маркетологов и специалистов, работающих в рекламе (23%). Также в этот список попали финансисты и бухгалтеры — они вызывают негатив у 19% начальников отделов. Еще 18% испытывают неприятные эмоции, когда взаимодействуют с менеджерами по продажам. А каждый шестой респондент не терпит офис-менеджеров.

Большинство опрошенных управленцев (59%) предпочитают разговаривать с коллегами тет-а-тет, чтобы решить волнующую их проблему. Шестая часть респондентов предоставляет сотрудникам наставника или куратора. При этом 13% отправляют своих подчиненных на переобучение. И только 5% респондентов действуют более радикальными методами: сразу увольняют провинившихся сотрудников.

По словам руководителя карьерного центра Skypro Светланы Шаманской, главные навыки для соискателей — исполнительность и дисциплинированность.

«Именно эти soft skills хотят видеть руководители любой компании. Иногда для управленцев они приоритетнее, чем hard skills, которым можно обучить принятого на работу сотрудника в рамках онбординга. В IT-компаниях распространены случаи, когда нанимают сильно мотивированного новичка и обучают его уже внутри команды. Поэтому соискателям необходимо как можно ярче продемонстрировать свои «мягкие навыки», чтобы не только получить желаемую работу, но и остаться в компании надолго», — заметила эксперт.

В начале апреля рекрутинговая компания Get experts и Русская школа управления представили совместное исследование, согласно которому о смене сферы деятельности задумывается 21% профессионалов. При этом доля работников, не боящихся сокращения и не ищущих запасных вариантов трудоустройства, составляет всего 17%.