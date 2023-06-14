Грузовик со свиньями вылетел в кювет на трассе в Тверской области
Грузовой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Бежецком районе Тверской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Авария произошла в среду, 14 июня на автодороге Бежецк – Максатиха. Предварительного, водитель не справился с управлением грузовика. По информации очевидцев, в фуре перевозились свиньи.
В результате ДТП водителя на «скорой» доставили в больницу. Признаков опьянения у него не было, пишут «Тверские ведомости».
В начале июня сообщалось, что уснувший водитель «Газели» врезался в пассажирский автобус в Тверской области. Авария произошла на 253-м км федеральной дороги М-10 «Россия».