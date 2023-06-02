Уснувший водитель «Газели» врезался в автобус в Тверской области

В Торжокском районе Тверской области водитель «Газели» уснул за рулем и врезался в пассажирский автобус. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает 2 июня в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла 1 июня на 253-м км федеральной дороги М-10 «Россия». Предварительно установлено, что водитель «Газели» уснул за рулем и врезался в автобус «ПАЗ», остановившийся для посадки и высадки пассажиров.

В результате столкновения пострадал сам водитель «ГАЗа», пишут «Тверские ведомости». Информация о его состоянии не приводится.

Всего на дорогах региона за сутки зафиксировано восемь ДТП, в которых пострадали 10 человек, в том числе двое детей.

В Уфе утром 2 июня на бульваре Славы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. У одного из них от силы удара выбило стекло.