Пассажирские автобусы столкнулись в центре Уфы

В Уфе утром 2 июня на бульваре Славы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. У одного из них от силы удара выбило стекло. Об этом ИА «МедиаКорСеть» сообщает со ссылкой на очевидцев аварии.

Однако в пресс-службе УГИБДД по Уфе агентству сказали, что не получали информацию о данном происшествии. В ведомстве предположили, что участники аварии составили европротокол. Это подразумевает, что пострадавших во время аварии не было.

Ранее, 30 мая, сообщалось, что в Верхней Пышме автобус насмерть сбил ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Когда девятилетняя девочка заметила автобус, она пыталась отбежать в сторону, но не успела. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.