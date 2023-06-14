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АвтоВАЗ привлечет осужденных к принудительным работам на заводе

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Фото: ТАSS/DPA/Thomas Kцrbel
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Российский производитель АвтоВАЗ планирует использовать рабочую силу осужденных к исправительным работам: решение в первую очередь связано с увеличенным объемом выпускаемых автомобилей в Тольятти. Об этом 14 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСИН по Самарской области.

С сентября на сборочной линии Lada Vesta NG могут начать работу 28% осужденных (1,1 тыс. человек), а с января следующего года ― 40% (2,9 тыс.).

Региональное УФСИН считает, что при участии труда осужденных АвтоВАЗ может получить до 50% трудовых ресурсов, которые необходимы для производства запланированного объема автомобилей.

Сейчас на АвтоВАЗе востребованы 19 категорий специалистов: слесари механосборочных работ, операторы металлообрабатывающего оборудования, кузнецы-штамповщики и маляры.

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11 июня АвтоВАЗ начал проверку трех дилерских центров после публикации о необоснованном повышении цен на автомобили Lada Vesta. Речь идет о трех дилерских центрах в Москве — «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком». В компании подчеркнули, что с 10 июня приостановлена отгрузка новых автомобилей Lada Vesta компаниям, которым принадлежат указанные дилерские центры.

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