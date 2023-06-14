РФ выделит $10 млн на оказание продовольственной помощи африканским странам

Россия выделит $10 млн на оказание продовольственной помощи четырем африканским странам через структуры ООН. Гуманитарную поддержку получат Буркина-Фасо, Судан, ЦАР и Эфиопия — каждой стране выделят по $2,5 млн, сообщает телеканал «Известия». Средства будут использованы для закупки грузов в РФ и оплаты их доставки.

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