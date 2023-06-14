Полиция проведет проверку по факту нападения мужчины с ножом на семью в Москве

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту нападения на жену и дочь на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России 14 июня.

Утром в среду мужчина после семейной ссоры с ножом напал на свою жену и 19-летнюю дочь, а затем забаррикадировался в квартире.

В ведомстве уточнили, что потерпевшим удалось выбежать на лестничную площадку. Сейчас они доставлены в лечебное учреждение, их жизни ничего не угрожает.

«В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Позднее источник «Известий» сообщил, что нападавший выпал с шестого этажа и выжил. В настоящее время его осматривают медики. Как уточнил собеседник, у мужчины многочисленные переломы ног и гематомы.

«Известия» также опубликовали видео с места происшествия, на которых запечатлен момент переговоров с мужчиной. Позже появились кадры, на которых видно, как сотрудник МЧС пытается удержать москвича, но тот срывается вниз.