Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Симферополе

Прокуратура Крыма начала проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса в Симферополе. Авария произошла 12 июня. Автомобиль «ВАЗ-2108» столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

Как сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на надзорное ведомство, в результате аварии погиб водитель отечественного авто. Есть пострадавшие, их количество устанавливается. Микроавтобус перевозил пассажиров.

В УМВД по Крыму уточнили, что в микроавтобусе было двое детей.

Ранее, 28 мая, сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с участием семи автомобилей возле села Пионерское в Крыму. На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта водитель Lexus, двигаясь со стороны Алушты, столкнулся с попутным автомобилем Opel, выехал на полосу встречного движения, где взрезался еще в несколько машин.