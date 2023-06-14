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Пять школ искусств отремонтируют в Хабаровском крае до конца 2023 года

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Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края
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В Хабаровском крае до конца 2023 году отремонтируют пять детских школ искусств. Их приведут в порядок в рамках нацпроекта «Культура».

Работы проведут в учреждениях Верхнебуреинского, Солнечного, Ульчского и Хабаровского районов. На эти цели уже поступило 96 млн рублей, 77 млн рублей — из федерального бюджета.

В школы искусств Бикинского, Ванинского, Вяземского и Николаевского районов поступят новые инструменты и литература.

К концу лета планируется завершить работы в школах села Краснореченское Хабаровского района и в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района. Сейчас там меняют окна, полы, покрытие крыш. До конца года приведут в порядок школу искусств села Булава Ульчского района. Там делают капитальный ремонт.

В рамках реализации нацпроекта 16 млн рублей поступило на оснащение школ искусств в Бикине, Вяземском, Ванино и Николаевске-на-Амуре. В школы закупили инструменты и оборудование, интерактивные панели, учебные материалы и мольберты, пишет ИА AmurMedia.

В школе искусств Бикинского района создадут виртуальный концернтный зал, чтобы смотреть и слушать выступления известных артистов и групп в режиме онлайн.

Ранее, в апреле, школу искусств отремонтировали в рамках нацпроекта «Культура» в поселке Чегдомын в Хабаровском крае. В ней обучаются 300 человек. Занятия на время ремонта не останавливались, а проходили в другом помещении.

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