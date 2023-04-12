Школу искусств отремонтировали по нацпроекту в Хабаровском крае

В поселке Чегдомын Хабаровского края завершили капремонт детской школы искусств. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подрядчик привел в порядок фасад, системы отопления, электроснабжения и другие коммуникации. В актовом зале и кабинете звукозаписи сделали звукоизоляцию. Кроме того, рабочие расширили коридоры, обустроили пандус, выполнили внутреннюю отделку.

Как уточняет ИА AmurMedia, в детской школе искусств обучаются 300 человек. Занятия на время ремонта не останавливались, а проходили в другом помещении.

Школу обновили в рамках нацпроекта «Культура». Стоимость работ составила 76 млн рублей. По словам министра культуры края Юрия Ермошкина, в 2023 году по нацпроекту также будут отремонтированы три учреждения культуры в Бикинском, Охотском и Ванинском районах, детские школы искусств в Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах.