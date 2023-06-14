На украинских позициях на краснолиманском направлении произошел конфликт, связанный с ротацией личного состава, из-за чего Вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли по прибывшим новым военным «дружественный огонь». Об этом сообщил 14 июня военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

«В районе Серебрянского лесничества с позиций 95-й десантно-штурмовой бригады ВФУ выявлен минометный обстрел по украинским позициям, на которых дислоцировались «свежие силы», — сообщил Марочко в своем Telegram-канале.

Эксперт уточнил, что обстрел военных с других украинских позиций производился преднамеренно и велся из минометов 120-го калибра.

Ранее, 18 апреля, Марочко рассказывал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли своих сослуживцев, разместивших позиции в домах мирных жителей в Артемовске (украинское название — Бахмут). По данным разведки, это был массированный удар из реактивной системы залпового огня.

До этого, 6 марта, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ намеренно уничтожают своих военнослужащих, чтобы пресечь попытки оставить позиции под натиском российских сил.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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