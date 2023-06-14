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В России запланировали разрешить использование ЦФА для трансграничных расчетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Власти планируют запустить эксперимент по проведению трансграничных расчетов с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). О разработке такой инициативы «Известиям» рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. По его словам, правительство поддерживает предложение.

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Для реализации проекта сначала нужно внести изменения в регулирование об экспериментально-правовых режимах — это порядка 30 законов. Такой документ уже готовится к первому чтению в Госдуме. После его принятия планируется отдельно запустить эксперимент по обращению ЦФА и их использованию в международных сделках, отметил Гузнов. По его словам, это позволит более эффективно организовать внешнеторговую деятельность страны. Ранее обсуждался аналогичный проект с криптовалютами.

В рамках эксперимента будут обращаться цифровые валюты центральных банков, а также токены, которые выпускаются, например, российским бизнесом вместе с иностранным, объяснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, проект с ЦФА может заработать уже во второй половине этого года.

В «Мастерчейн» (одном из пяти операторов информационных систем ЦФА) заявили о готовности участвовать в таком эксперименте. Базовым активом таких ЦФА может выступать то, что имеет объективную ценность для всех участников контракта, например драгоценные металлы и камни или продукты нефтегазового сектора, считает директор по развитию бизнеса «Мастерчейн» Сергей Рябов. А поскольку токены будут обеспечены, их уровень риска окажется значительно ниже, чем у криптовалют.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Перемены токена: в РФ хотят провести эксперимент по международным расчетам с ЦФА

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