Паромную переправу восстановили в Семикаракорском районе Ростовской области

В Семикаракорском районе Ростовской области восстановили паромную переправу на Дону. Об этом сообщает региональное правительство.

«Специалисты ГУП РО «РостовАвтоДор», собственники тросового самоходного парома «Дорожник», обеспечивающего транспортную связь по реке Дон двух территорий Семикаракорского района, завершили работы по восстановлению причальных сооружений», — говорится в сообщении властей.

Рабочие откачали на причалах воду и выполнили профилактический ремонт, пишет RostovGazeta. Сейчас идет процедура получения документов на право осуществлять пассажирские перевозки.

Вскоре паром должен возобновить работу в штатном режиме, уточняют власти, не называя конкретных сроков. Переправа обеспечит кратчайший путь из Семикаракорска в Усть-Донецк, Новочеркасск и Шахты.