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Россияне назвали самый распространенный способ мошенничества

Опрос: россияне чаще всего сталкиваются с фишингом и телефонным мошенничеством
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сервис по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, с какими видами мошенничества россияне чаще всего сталкиваются в интернете и вне его. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Так, опрошенные в большей степени сталкиваются с мошенничеством как в интернете, так и вне интернета (39%). 26% опрошенных сталкивались с мошенничеством только в интернете, а каждый десятый (10%) — только вне его. Четверть респондентов (25%) вообще не сталкивались с мошенниками за последние полгода.

При этом мужчины чаще женщин сталкиваются с мошенничеством как в Сети, так и вне ее — 45% и 34% соответственно, а представители самой молодой возрастной группы (18–24 года) значительно чаще встречают мошенников только в интернете (42%).

Вне интернета респонденты в первую очередь выделили телефонное мошенничество, с которым сталкивались 91% респондентов. Каждый третий (33%) отметил сетевой маркетинг, когда предлагают вложить деньги в пирамиду или другие схемы обогащения. 15% указали на бесплатные SIM-карты, которые выдают в метро или в подземных переходах.

14% респондентов встречали фальшивые благотворительные организации, и еще 2% рассказали про устройства-скиммеры для кражи денег с карт.

Среди мошенничества в интернете чуть в большей степени выделяется фишинг (51%). На второе место респонденты поставили мошенничество, связанное с поиском работы (49%), а на третье место — сетевой маркетинг (46%).

38% участников опроса рассказали, что сталкивались с социальной инженерией, когда обманом убеждают раскрыть личную информацию. Каждый четвертый натыкался на фальшивые онлайн-магазины или продавцов. 21% опрошенных отметили мошенничество в сфере криптовалют и инвестиций, а 20% — киберворовство, то есть кражу аккаунтов и паролей в интернете.

При поиске работы россияне чаще всего сталкивались с предложениями поучаствовать в сомнительных схемах обогащения (53%). 48% респондентам платные курсы или тренинги с обещанием трудоустройства. 45% рассказали, что им предлагали вакансии с незаконной или мошеннической деятельностью.

У 29% опрошенных просили выслать копию документов с персональными данными. Еще столько же (29%) сталкивались с просьбой скачать и установить подозрительные приложения. Каждый четвертый (25%) рассказал, что его просили внести оплату за трудоустройство.

Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков назвал правила, которые позволят защититься от мошенников.

«В первую очередь никогда не оплачивайте дополнительное обучение, рабочие инструменты или трудоустройство в компании — такая просьба от работодателя верный сигнал, что вы общаетесь с мошенниками. Также не открывайте дополнительных банковских счетов по просьбе работодателя и не передавайте свои личные данные. Некоторые недобросовестные работодатели могут обещать вам лучшие условия труда на рынке и самую высокую зарплату, но в конверте и без оформления. Не доверяйте таким обещаниям и сразу разрывайте отношения с этим работодателем. Чаще всего в данном случае мошенники заранее не собираются оплачивать вашу работу: либо вам скажут, что вы работали плохо, либо пропадут и перестанут отвечать на звонки», — посоветовал он.

Работодатели-мошенники требовали приобрести товары или инструменты для их дальнейшего использования у 18% опрошенных. Еще столько же респондентов (18%) признались, что их просили прислать финансовые документы или банковские реквизиты для проверки надежности.

На старые траблы: какие схемы обмана использовали мошенники в 2023 году
​​​​​​​Злоумышленники сделали ставку на чат-боты и фишинговые сайты

10 июня эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов предупредил, что в разгар лета ожидается всплеск мошеннической активности в сфере туризма. По его словам, злоумышленники создают фальшивые сайты с привлекательными расценками на услуги, которые никогда не будут оказаны. Кроме того, появляются многочисленные фишинговые ресурсы, предназначенные для хищения платежной информации граждан.

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