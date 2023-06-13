Школьники по всей России сдают госэкзамены по биологии и иностранным языкам

Российские школьники написали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. У каждого экзамена свой минимальный порог баллов. Тестирование по биологии включает в себя 29 заданий. Результаты будут известны не позднее 28 июня, передает телеканал «Известия». ЕГЭ по иностранному языку разделено на два сегмента. 13 июня школьники сдали письменную часть тестирования. 16 и 17 июня учащимся предстоит сдать устный экзамен. Для сдачи ЕГЭ доступны испанский, немецкий, английский, французский, китайский. Результаты экзамена по иностранным языкам опубликуют до 4 июля.

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