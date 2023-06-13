В южных регионах началась уборка зерновых культур

Минсельхоз РФ сообщил, что в России стартовала уборка зерновых культур. Традиционно первыми к сбору урожая приступили аграрии южных регионов – Дагестана, Ставропольского края, Чеченской Республики, передает телеканал «Известия». В 2023 году в России ожидается урожай зерна в размере 123 млн т, из них пшеницы — 78 млн т.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.