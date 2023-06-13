Реклама
Прямой эфир
Мир
Десятки людей пришли почтить память Берлускони к его вилле под Миланом
Политика
В МГУ объяснили желание Макрона приехать на саммит БРИКС
Мир
Путин заявил о желании России выстраивать добрые отношения со странами бывшего СССР
Мир
Легкомоторный самолет аварийно сел на пляж в Уэльсе
Мир
Владимир Путин встретился с военными корреспондентами
Мир
Сторонники республиканцев назвали Трампа лучшим кандидатом для победы над Байденом
Мир
Венгрия заявила о необходимости продолжать диалог с Россией
Политика
Путин указал на фундаментальный характер целей и задач спецоперации
Экономика
Средства взноса со сверхприбыли компаний пойдут на поддержку семей с детьми
Мир
Прокурор предупредил об угрозе тюремного заключения до 22 лет для Трампа
Недвижимость
За год квартиры в новостройках России подешевели на 3%
Общество
Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе

Путин про цели СВО

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023