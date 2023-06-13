Трансферная стоимость Криштиану Роналду упала

Стоимость капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду упала. Согласно порталу Transfermarkt, знаменитый футболист теперь стоит $15 млн. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб «Аль-Наср», передает телеканал «Известия». В текущем сезоне португалец провел 16 матчей и забил 14 голов. Контракт 38-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года. За сезон в команде Роналду зарабатывает около €200 млн.

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