В Нидерландах выразили беспокойство из-за роста числа видеокамер на улицах

В Нидерландах значительно выросло число зарегистрированных камер видеонаблюдения, в среднем на каждый квадратный километр приходится по 10 камер, ситуацией обеспокоено управление по защите данных Нидерландов. Об этом 13 июня написала на своем сайте газета Algemeen Dagblad.

При этом в зависимости от района страны количество камер меняется от 1 до 166 на 1 кв. км. Так, в столице Нидерландов Амстердаме насчитывается почти 170 камер, более 100 камер на километр установлены в Неймегене и Зутермере.

Сейчас в Нидерландах работают более 321 тыс. камер видеослежения. Разрешение на установку устройства гражданам не требуется, достаточно простой регистрации в базе данных полиции. При этом следить за улицами гражданам запрещено, но почти 90% камер в разной степени снимают хотя бы ее часть.

«Если мы все повесим камеры, чтобы следить за окрестностями, никто не сможет выйти на улицу без того, чтобы не оказаться попавшим в объектив», — сказал изданию официальный представитель управления Квентин Снайдерс.

Он задался вопросом, это противоречит тайне частной жизни и граждане Нидерландов должны спросить себя, хотят ли они подобной слежки.

Авторы системы камер видеонаблюдения, возражая, напоминают о том, что наличие видеокамер на улицах помогают раскрыть преступления или даже минимизировать из последствия. К примеру, как это было в случае с захватом заложников в помещении радиостанции 3FM в городе Хилверсюм в 2017 году.