Валдис Пельш обратился к врачам из-за проблем со здоровьем

Телеведущий Валдис Пельш обратился к врачам одной из московских клиник из-за проблем со здоровьем, сообщает 13 июня Telegram-канал «112».

Отмечается, что 56-летний шоумен был госпитализирован в отделение сложных нарушений ритма сердца. Сейчас известный пациент находится под наблюдением врачей.

Ранее, 22 мая, сообщалось, что советская и российская актриса Галина Польских госпитализирована в одно из специализированных медицинских учреждений Москвы. У 83-летней пациентки были отмечены проблемы с сердцем и давлением.