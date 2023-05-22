Актрису Галину Польских госпитализировали в Москве

Советская и российская актриса Галина Польских госпитализирована в одно из специализированных медицинских учреждений Москвы, у нее отмечены проблемы с сердцем и давлением. Об этом сообщил 22 мая источник «Известий».

Галине Польских 83 года. Народная артистка РСФСР известна по многочисленным ролям в театре и кино. Среди ее работ — роли в кинофильмах «Я шагаю по Москве», «Белые росы», «Любить по-русски», «Дикая собака Динго», «Ранетки», «Доктор Живаго» и другие.

До этого, 14 февраля, народный артист РФ Борис Щербаков сообщил о своей выписке из больницы, где он лежал с обострением бронхита. 73-летний актер отметил, что готов вернуться на сцену и уже принял участие в съемках некоторых телепередач. Информация о госпитализации Щербакова появилась в начале февраля.