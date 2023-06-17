День медицинского работника в 2023 году — как поздравить с праздником

Каждое третье воскресенье июня в России отмечается день медицинского работника. В 2023 году он приходится на 18 июня. О том, как поздравить человека в белом халате и почему этот день важен для россиян, читайте в материале «Известий».

День медицинского работника в 2023 году – история

День медицинского работника был учрежден в 1980 году указом Президиума Верховного совета СССР «О праздничных и памятных днях». Со следующего года в честь врачей, санитаров, фельдшеров и других представителей этой профессии по всей стране начали организовывать торжественные мероприятия.

Традиция празднования Дня медицинского работника сохранилась и после распада Советского Cоюза. Отмечать его продолжили не только в России, но и в некоторых бывших союзных республиках — в Белоруссии, Армении и Молдове.

День медицинского работника в 2023 году — почему он важен для россиян

На сегодняшний день в России трудятся более 500 тыс. врачей и сотрудников среднего медперсонала. День медицинского работника — это возможность поблагодарить людей в белых халатах за их ежедневную помощь больным, за их терпение, ответственность и самоотверженность.

Кроме того, этот праздник считается днем солидарности, в который принято выражать уважение к медработникам, независимо от их опыта, статуса или специальности.

День медицинского работника в 2023 году — мероприятия

Традиционно в День медицинского работника проходят тематические форумы, семинары, выставки и концерты. Накануне торжества в медучреждениях подводят итоги конкурса «Лучший врач года», сотрудникам вручаются премии и награды.

Так, с 2001 года медработники могут получить премию «Призвание», которая выдается за достижения в сфере медицины. Особенно выдающимся специалистам присуждается звание заслуженного работника здравоохранения Российской федерации. Его обычно получают те, кто проработал в профессии более 20 лет и уже имеет государственные награды.

День медицинского работника в 2023 году — как поздравить

День медицинского работника в России отмечают не только врачи и медперсонал, но и создатели оборудования, лаборанты, фармацевты, водители скорой помощи, студенты — все, кто так или иначе трудится на благо здравоохранения.

Самый простой способ поздравить медработника — искренне поблагодарить его. Можно сделать это лично, написать письмо или отправить открытку. Также полезно будет оставить хороший отзыв о понравившемся враче на сайте медучреждения, в котором он работает.

В семейном кругу можно порадовать медработника праздничным ужином, небольшой поездкой или желанным подарком. Также этот день — прекрасный повод для того, чтобы узнать побольше о базовых мерах защиты здоровья, пройти курсы первой помощи или составить план питания и тренировок.

День медицинского работника в 2023 году — подарки

Цветы и конфеты — классический подарок ко Дню медицинского работника. Более оригинальным вариантом будет шоколад в форме медицинских приборов или букет из того, что должно лежать в домашней аптечке.

Также медработника можно порадовать тематическим сувениром. Например, блокнотом или кружкой с забавной надписью, которая поднимет настроение во время тяжелого дня. Помимо этого, можно подарить шуточную печать для «документов» — списка продуктов, писем коллегам или плана на день.

Если предпочтения медработника известны, следует дарить то, что ему нравится, даже если это не связано с медициной. Например, интересную книгу, сертификат на массаж, билеты в театр или настольную игру.