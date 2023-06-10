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11 июня — День работников легкой промышленности: история и традиции

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В России во второе воскресенье июня отмечают День работников легкой промышленности — праздник портных, изготовителей обуви и мебели, сотрудников химических и пищевых производств. В 2023 году торжество приходится на 11 июня. «Известия» рассказывают, как появился праздник и как его отмечают.

День работников легкой промышленности 2023 — история праздника

Праздник появился в СССР. Власти страны высоко ценили усилия трудящихся, и практически ни одна профессия не осталась без внимания. Знаменательная дата для работников легкой промышленности была установлена указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» в 1980 году. Позднее законодательная база претерпевала изменения, однако день праздника остался прежним.

К основным отраслям легкой промышленности, как правило, относят текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленности, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов. Поэтому праздник часто именуют днем портных. Однако у работников швейного производства имеется и собственное торжество — 28 февраля.

День работников легкой промышленности 2023 — традиции праздника

В день торжества руководство предприятий устраивает для сотрудников праздничные мероприятия и застолья, награждает и повышает лучших работников. СМИ рассказывают о работе виновников торжества и о развитии отрасли в России.

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Кроме того, производители устраивают дни открытых дверей и экскурсии для желающих увидеть процесс изготовления собственными глазами. Проходят выставки текстиля, новой продукции и последних коллекций одежды и обуви.

А 25 сентября в России отмечали День машиностроителя, также известный как День работников тяжелой промышленности. «Известия» рассказали читателям о появлении и традициях знаменательного дня.

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