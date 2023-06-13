Поезд протаранил легковой автомобиль в Хабаровском крае

Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Хабаровском крае. По факту аварии проводится проверка.

Инцидент зафиксирован днем 12 июня между станциями Новый Ургал и Ургал-1. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближавшимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате аварии никто не пострадал, пишет ИА AmurMedia. Установлено, что световая и звуковая сигнализации на переезде находятся в исправном состоянии.

В мае пассажирский поезд, следовавший из Устье-Аха в Тавду, столкнулся с лесовозом в Свердловской области. Водитель тягача пояснил, что не заметил запрещающий сигнал светофора и не услышал звук приближавшегося состава.