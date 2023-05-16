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Пассажирский поезд столкнулся с лесовозом в Свердловской области

МВД: в Свердловской области поезд столкнулся с лесовозом, никто не пострадал
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Фото: ural-meridian.ru/В.Н. Горелых
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Пассажирский поезд сообщением Устье-Аха – Тавда столкнулся с лесовозом в Свердловской области. Пострадавших нет, сообщил во вторник, 16 мая, руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Дорожный инцидент произошел около 11:45 (09:45 мск) на регулируемом железнодорожном переезде 354-го км станции Тавда-Лобазиха. <…> По предварительным данным, водитель лесовоза «Урал» выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора <...> с последующим наездом на светофорный объект», — сказал Горелых.

Он добавил, что после столкновения поезд простоял на переезде около 20 минут, после чего продолжил движение.

Сам водитель тягача пояснил, что при проезде переезда не заметил запрещающего сигнала светофора и не услышал звука приближавшегося локомотива.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ («Нарушение правил проезда железнодорожных переездов»).

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11 мая пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Саратове. ДТП произошло на перегоне Ивановский – Горючка у поселка Сергиевский Гагаринского района. В результате два пассажира легковушки скончались на месте, водителю была оказана медицинская помощь на месте.

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