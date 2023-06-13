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Названы страны — лидеры по прогнозируемому оттоку миллионеров в 2023 году

Китай покинут 13 500 долларовых миллионеров в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Китай в 2023 году возглавит список стран по оттоку миллионеров. Об этом сообщается в отчете компании в сфере планирования местожительства Henley & Partners и аналитической компании New World Wealth, который появился в распоряжении «Известий» 13 июня.

Ожидается, что 13 500 долларовых миллионеров покинут Китай в текущем году. Руководитель отдела исследований New World Wealth Эндрю Амойлз объясняет, что «общий рост благосостояния в Китае замедлился в последние годы, а это может означать, что отток капитала может быть более разрушительным, чем обычно». По его словам, китайская экономика стремительно росла с 2000 по 2017 год, а рост богатства и количество долларовых миллионеров с тех пор почти не изменилось.

Индия может потерять 6500 миллионеров, однако эту тенденцию нельзя назвать угрозой, так как страна продолжает рождать больше миллионеров, чем терять, сказано в отчете. На третьем месте в списке государств, которые могут потерять миллионеров, находится Великобритания. Прогнозируется, что из Соединенного Королевства уедут 3200 миллионеров.

Исполнительный директор компании Henley & Partners Йорг Штеффен сообщил, что в последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост миграции миллионеров, и ожидается, что глобальные цифры на 2023 и 2024 годы составят 122 000 и 128 000 человек соответственно.

«В этом году, похоже, цифры вернутся к допандемийным: Австралия вернет себе первое место по чистому притоку, как это было за пять лет до вспышки COVID, а Китай ждет самый большой чистый отток, как и ежегодно раньше в течение последнего десятилетия. Неожиданными исключениями из этой тенденции стали бывшие магниты для самых богатых людей, Великобритания и США», — сказал он.

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В апреле стал известен топ-10 богатейших городов мира в 2023 году. Так, на первом месте оказался Нью-Йорк, в котором проживает 340 тыс. миллионеров. Другие американские города — Сан-Франциско (285 тыс. миллионеров) и Лос-Анджелес (205,4 тыс. миллионеров) — находятся на третьем и шестом местах соответственно.

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