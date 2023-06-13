Эксперт сообщил о росте числа выставленных на продажу квартир с обременением в РФ

В июне 2023-го количество квартир с обременением, выставленных на продажу, выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Известиям» гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев 13 июня.

«Как правило, 65% квартир находятся в залоге у банков, 20% приобретены с привлечением средств материнского капитала, 8% обременены пожизненной рентной. 7% приходятся на другие виды. На сегодня доля таких квартир, находящихся в свободной продаже, в городах-миллионниках достигает 20%. Таким образом, каждая пятая квартира имеет обременение разного вида», — уточнил он.

По словам эксперта, в зависимости от вида обременения такую недвижимость можно купить с дисконтом в 10–15%, что делает ее привлекательной для профессиональных инвесторов. Однако покупатели, выбирающие жилье для «жизни», опасаются совершать такие сделки в 85% случаях.

Шавнев отметил, что есть насколько факторов, повлиявших на рост доли недвижимости с обременением. Во-первых, это связано с уменьшением уровня доходов населения. Также на рынке появляются предложения квартир, которые покупались в инвестиционных целях по низким ипотечным ставкам зачастую с неверно распланированным бюджетом, добавил он.

«Кроме того, многие стали продавать квартиры с обременением и покупать новую недвижимость на более выгодных условиях. Сейчас можно найти объекты, на 4–7% ниже реализованных в 2021 году», — объяснил эксперт.

При этом сохраняется высокая доля «срочных продаж», в том числе некоторые владельцы квартир, которые уехали в другие страны, принимают решение продать недвижимость, в которой не живут, но платят кредит.

Ранее, 4 июня, в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что порядка 20% продаваемых в России квартир находится в домах, построенных после 2020 года.

29 марта в СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», о каких квартирах мечтают россияне. Так, 48% респондентов хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании.