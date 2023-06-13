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The Times узнала о попытках Джонсона убедить Сунака присвоить титул его отцу
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The Times узнала о попытках Джонсона убедить Сунака присвоить титул его отцу

The Times: британский экс-премьер Джонсон настоял на присвоении рыцарского титула своему отцу
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Andrew Parsons
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Экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон в личном разговоре с действующим премьер-министром страны Риши Сунаком убеждал его наградить рыцарским титулом своего отца Стэнли Джонсона. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила газета The Times.

В материале издания отмечается, что во вчерашней словесной перепалке Джонсон обвинил Сунака в том, что он «несет чепуху», поскольку отрицал его просьбу изменить правила для списка почестей.

Бывший премьер настаивал на том, чтобы его отец был удостоен звания за его заслуги перед консервативной партией и за кампанию по защите окружающей среды. Аргументом Джонсона стало то, что членов семьи экс-глав правительства «принято» награждать титулами.

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Бывшие премьер-министры Великобритании имеют право номинировать на получение почестей тех, кого считают достойными. Так, в марте The Times рассказала, что Джонсон подал список, куда вошли 100 человек, включая его отца, которого он выдвинул на получение рыцарского титула.

Ранее, 9 июня, бывший глава правительства сложил свои депутатские полномочия. Телеканал Би-би-си сообщил, что он принял это решение на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии COVID-19. Отмечалось, что британский экс-премьер заявил об уходе из политики после получения результатов независимого расследования, в рамках которого изучались действия правительства на разных этапах эпидемического процесса, а также то, какие ошибки можно было предотвратить.

Таким образом, Джонсон закрыл себе возможность вернуться на пост премьера, поскольку все члены британского кабинета министров обязаны быть депутатами.

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