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Названы города с самыми подорожавшими новостройками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в России уже несколько месяцев подряд демонстрирует околонулевую динамику, а относительно прошлого года выросла всего на 3,6%, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«В сегменте новостроек наблюдается стагнация цен на первичном рынке. Основная причина — отток потенциальных покупателей на вторичный рынок, где большой выбор квартир как с дисконтом, так и полностью готовых для проживания, то есть не нужно искать дополнительные деньги на аренду временного жилья и ремонт в будущей квартире», — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По словам эксперта, несмотря на растущий объем предложения на первичном рынке и умеренный спрос, тем не менее обвала цен, которого ждали многие потенциальные покупатели, не произошло.

«Новостройки демонстрируют хоть и минимальный, но рост средней цены квадратного метра. За прошедший месяц отрицательную динамику среди городов-миллионников мы зафиксировали лишь в Санкт-Петербурге, где она снизилась на 0,3%», — отметил Зайцев.

Самый же заметный рост отмечался в Челябинске, где средняя цена квадратного метра на первичном рынке за прошлый месяц выросла на 3%, Самаре (+2%), Омске (+1,9%), Новосибирске (+1,8%), Красноярске (+1,5%), Нижнем Новгороде и Казани (+1,4%), Воронеже (+1,2%), Москве и Краснодаре (+1%).

«На первичном рынке колебание средней цены будет продолжаться, сейчас она особо сильно зависит от покупательской активности, и, несмотря на рост, большинство квартир продаются с индивидуальными скидками и бонусами», — подытожил эксперт.

Вторичный продукт: почему новостройки стали дороже готового жилья
Аналитики объяснили динамику цен на жилищном рынке

Ранее, 8 июня, аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям», что за год студии в новостройках в старых границах Москвы в среднем подешевели на 9%. Стоимость этого формата сократилась больше, чем других. Отмечается, что в мае этого года средняя цена такого жилья, за исключением элитных комплексов, составила 8,5 млн рублей.

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