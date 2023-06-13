Минпромторг поддержал инициативу разрешить покупку авто за счет средств маткапитала

Министерство промышленности и торговли РФ поддерживает инициативу использовать материнский капитал для покупки автомобиля, однако решение должно быть принято с учетом позиции Министерства труда. Об этом во вторник, 13 июня, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Глобально мы поддерживаем эту концепцию. Такое решение может стимулировать спрос на рынке, однако подразумевает проработку целого ряда параметров», — сказал министр в беседе с «РИА Новости».

В частности, он отметил, что решение по этому вопросу может быть принято только на межведомственном уровне и только с согласованием позиций коллег.

Ранее, 25 марта, комитет Совета Федерации рекомендовал Минпромторгу изучить до 1 июня 2023 года вопрос разрешения покупки автомобиля за счет средств маткапитала.

Законопроект о возможности использования маткапитала на приобретение авто был внесен на рассмотрение главой комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной еще 10 февраля.

В настоящее время тратить материнский капитал на покупку автомобиля в РФ пока запрещено. Согласно действующему законодательству, заложенные в нем средства можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной части пенсии матери или получение ежемесячной выплаты из средств этого пособия.